Die Zeichnungsfrist für die neuen Anteile dauert laut weiteren Angaben vom 27. Mai bis zum 21. Juni 2024, abgerechnet wird am 17. Juli. Bestehende und neue Investoren, die gemäss Schweizer Gesetzgebung sowie der Satzung der SFP Anlagestiftung in steuerbefreite Anlagestiftungen investieren dürfen, können an der Kapitalaufnahme teilnehmen.