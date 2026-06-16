Mit dem Erwerb werde die bestehende Partnerschaft mit Pictet weiter gestärkt, hiess es weiter. Bereits 2024 hatte die Partnerschaft eine grössere Wohnimmobilientransaktion in den nordischen Ländern abgeschlossen. SFP-CEO Adrian Murer bezeichnete die Transaktion in der Mitteilung als weiteren Meilenstein beim Ausbau des Joint Ventures und der internationalen Wachstumsstrategie der Gruppe.