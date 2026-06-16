Beim «Projekt Delta» in Vallensbæk Strand handelt es sich um eine Wohnliegenschaft im Grossraum Kopenhagen, wie SFP am Dienstag mitteilte. Mit dem Zukauf werde die gemeinsame Investitionsplattform von Viga und Pictet auf rund 650 Wohnungen ausgebaut.
Die Liegenschaft umfasst 96 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 9466 Quadratmetern, verteilt auf zwei Hochhäuser. Das Objekt wurde 2007 fertiggestellt und verfügt über Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Balkonen und Blick auf die Køge-Bucht.
Mit dem Erwerb werde die bestehende Partnerschaft mit Pictet weiter gestärkt, hiess es weiter. Bereits 2024 hatte die Partnerschaft eine grössere Wohnimmobilientransaktion in den nordischen Ländern abgeschlossen. SFP-CEO Adrian Murer bezeichnete die Transaktion in der Mitteilung als weiteren Meilenstein beim Ausbau des Joint Ventures und der internationalen Wachstumsstrategie der Gruppe.
yz/
(AWP)