Der Metallverarbeiter SFS expandiert in Slowenien. Per heutigem 1. Oktober übernimmt SFS die slowenische Gesellschaft Epro D.O.O.. Der langjährige Vertriebspartner von Produkten für die Anwendung an der Gebäudehülle erwirtschaftete 2023 mit rund 10 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 4 Millionen Euro.