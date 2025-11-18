Die nun angekündigten 75 Entlassungen werden schrittweise zwischen April 2026 und Mitte 2027 ausgesprochen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Geschäftsleitung erarbeite einen Sozialplan, um die wirtschaftlichen Folgen der Kündigungen zu mildern. Dieser umfasse unter anderem die Unterstützung bei der weiteren Stellensuche und Dienstaltersprämien. Alle Lernenden in Flawil erhalten die Möglichkeit, ihre Ausbildung im Unternehmen fortzusetzen und abzuschliessen.