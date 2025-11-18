Die Werkschliessung sei eine Reaktion auf einen deutlichen Nachfragerückgang auf dem Markt der europäischen Automobilindustrie, schrieb das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Ein Konsultationsverfahren ist nun abgeschlossen. Es hätten sich trotz mehrerer Vorschläge von Mitarbeitenden keine tragfähigen Alternativen zur geplanten Standortschliessung ergeben.
Die nun angekündigten 75 Entlassungen werden schrittweise zwischen April 2026 und Mitte 2027 ausgesprochen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Geschäftsleitung erarbeite einen Sozialplan, um die wirtschaftlichen Folgen der Kündigungen zu mildern. Dieser umfasse unter anderem die Unterstützung bei der weiteren Stellensuche und Dienstaltersprämien. Alle Lernenden in Flawil erhalten die Möglichkeit, ihre Ausbildung im Unternehmen fortzusetzen und abzuschliessen.
Am Standort in Flawil produziert SFS verschiedene Komponenten für die Automobilindustrie. Nach Heerbrugg verlagert werde das Kaltmassivumform-Geschäft mit 35 Stellen.
