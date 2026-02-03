Angebracht seien substanzielle Lohnerhöhungen, besonders für untere und mittlere Lohnklassen, um einen Reallohnverlust zu verhindern. Der SGB sehe sich aber einem Arbeitgeberverband gegenüber, der «knallhart» nur für sich schaue. Gefordert sei vielmehr eine sozialere Lohn- und Verteilungspolitik, um den Nutzen für die Menschen im Land im Auge behalten zu können.