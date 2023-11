Wegen anhaltend schwacher Geschäfte mit der Windindustrie wird der Kohlefaserspezialist SGL Carbon fürs laufende Jahr etwas pessimistischer. Im Gesamtjahr peilt das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) nun eher das untere Ende der Prognosespanne zwischen 160 und 180 Millionen Euro an, wie SGL Carbon am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sackte das bereinigte Ebitda im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 130,0 Millionen Euro ab.

02.11.2023 08:14