Die Aktie von SGS legt am Mittwochmorgen nach Bekanntgabe einer milliardenschweren Übernahme in den USA zu. Der Warenprüfkonzern übernimmt das nordamerikanische Prüfunternehmen ATS für insgesamt 1,325 Milliarden US-Dollar. Damit macht das Genfer Unternehmen einen Wichtigen Schritt zum Ziel, den Umsatz in Nordamerika bis 2027 zu verdoppeln.