Bis gegen 9.10 Uhr steigen die Titel um 2,9 Prozent auf 91,14 Franken. Damit zählen sie zu den stärksten Werten im SMIM, der 0,8 Prozent höher steht. Seit Jahresbeginn haben SGS allerdings 2,5 Prozent eingebüsst.
Die UBS spricht von einem «deutlich besseren Quartal als erwartet». Das organische Wachstum von 6,0 Prozent lag denn auch deutlich über dem AWP-Konsens (+4,7 Prozent). Auch den M&A-Beitrag (+1,9 Prozent) werten Analysten positiv - und der Währungseinfluss (-6,1 Prozent) sei weniger negativ als befürchtet ausgefallen.
Die Bank Vontobel sieht SGS denn auch «voll auf Kurs» zur Erreichung der Jahresziele und erhöht ihr Kursziel (auf 107 von 105 Fr.). Der Konzern liefere auch unter schwierigen Marktbedingungen, heisst es. Zudem sei die Integration der US-Firma ATS ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Nordamerika-Geschäfts.
Auch die ZKB zeigte sich zuversichtlich für den Prüf- und Inspektionskonzern: Trotz eines verhaltenen globalen Wachstumsumfelds habe SGS «eine beeindruckende Wachstumsdynamik» entwickelt. Die Kantonalbank hält den Titel für attraktiv bewertet - mit einem fairen Wert von 102 Franken.
jl/cg
(AWP)