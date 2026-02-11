Insgesamt sehen die Auguren den Konzern aber auf einem guten Weg. Jefferies bezeichnete den Ausblick als weitgehend im Rahmen der Erwartungen und sieht die Margenvorgaben eher als konservative Untergrenze. JPMorgan geht davon aus, dass das Margenziel für 2027 bereits 2026 erreicht werden könnte und erwartet am geplanten Kapitalmarkttag eine entsprechende Aktualisierung der Mittelfristziele. Auch die ZKB spricht von einer weiterhin soliden strukturellen Wachstumsdynamik im TIC-Sektor und hält weiteres Kurspotenzial für möglich.