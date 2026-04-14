Die Aktien von SGS sind am Dienstagnachmittag unter den Grossunternehmen aus der Schweiz weit oben auf der Liste der Tagesgewinner anzutreffen. Beobachter erklären sich die Kursgewinne mit dem ermutigenden Zwischenbericht des Mitbewerbers Intertek für das erste Quartal. Auch dass die Briten eine Abspaltung eines Teilbereichs prüfen, kommt in Börsenkreisen gut an. SGS könnte diesem Beispiel folgen, heisst es weiter.