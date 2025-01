Dagegen liegt die an der Euronext gehandelte Aktie von Bureau Veritas mit 4,9 Prozent im Plus bei 31,14 Euro. Der Kontrast liesse sich damit erklären, dass die Gespräche von SGS ausgehen, was aus Börsensicht für BV vorteilhaft sei, wie es in einem Kommentar von Bernstein SG heisst.