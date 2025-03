Der Antrag für die Verlegung des Firmensitzes nach Baar ZG per 1. November 2025 sei mit einer «sehr klaren Mehrheit» der Aktionärsstimmen gutgeheissen worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend im Anschluss an die Generalversammlung in Genf mit. Die Aktionäre hätten zudem alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen.