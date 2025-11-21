SGS wiederum setzt mit der Übernahme den geplanten Ausbau im ESG-Geschäft weiter fort, wie es hiess. Das Ziel der Gruppe sei es, den Umsatz in diesem Bereich in den Jahren 2023 bis 2027 um insgesamt rund 600 Millionen Franken zu steigern. Im Jahr 2024 hatte SGS im Geschäftsbereich «Industries & Environment» einen Umsatz von 2,26 Milliarden Franken und dabei ein organisches Wachstum von gut 8 Prozent erzielt.