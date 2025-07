Im Rahmen der Strategie 2027 will SGS unter anderem den Konzernumsatz jährlich um 6 bis 9 Prozent steigern und strebt in Nordamerika allein im Vergleich zu 2023 eine Verdoppelung an. Mit ATS werde das Umsatzniveau dort auf über 1,5 Milliarden US-Dollar ansteigen, hiess es.