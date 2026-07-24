Die Gruppe sieht sich auf Kurs, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Sowohl für 2026 als auch in der 2027-Strategie wird ein organisches Wachstum von 5 bis 7 Prozent angestrebt, das von einem ähnlich hohen Wachstum aus Zukäufen begleitet ergänzt werden soll. Zugleich soll die bereinigte Betriebsgewinnmarge 2026 über die Marke von 16 Prozent und 2027 auf 16,2 Prozent geführt werden.