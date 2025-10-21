SGS Digital Trust bündele spezialisierte Marken. Neben SGS sind dies einer Mitteilung vom Dienstag zufolge unter anderem Brightsight, ArcLight oder CertX sowie SGS TÜV Saar. Digital Trust sei eine der Wachstumssäulen in der Strategie 27.
dm/rw
(AWP)
Der Warenprüfkonzern SGS bündelt seine digitalen Dienste. Neu werden diese global im Rahmen von «SGS Digital Trust» angeboten. Damit sollen Unternehmen einfacher durch die komplexe digitale Landschaft navigieren können.
SGS Digital Trust bündele spezialisierte Marken. Neben SGS sind dies einer Mitteilung vom Dienstag zufolge unter anderem Brightsight, ArcLight oder CertX sowie SGS TÜV Saar. Digital Trust sei eine der Wachstumssäulen in der Strategie 27.
dm/rw
(AWP)