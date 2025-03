Die Zertifikate erleichterten erheblich den Markteintritt für Unternehmen nach Singapur und in die gesamte südostasiatische Region, teilte das Genfer Unternehmen am Donnerstag mit. Damit helfe SGS Firmen, sich im komplexen Zertifizierungssystem Singapurs zurechtzufinden und in wachstumsstarke Nachbarmärkte wie Malaysia, Indonesien und Thailand zu expandieren.