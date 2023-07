Was die Profitabilität anbelangt, so arbeitete SGS in diesem schwierigen Geschäftsumfeld mit seinen weltweit über 98'000 Mitarbeitenden an den insgesamt 2650 Standorten gleich profitabel wie im vergangenen Jahr. Das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis stieg im Halbjahr ebenfalls leicht um 0,9 Prozent auf 14,1 Millionen Franken. Entsprechend verharrte die EBIT-Marge bei 14,1 Prozentpunkten.