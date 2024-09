Sun verlässt das Unternehmen, weil sie nicht wie von Firmenchefin Géraldine Picaud in der «Strategy 27» gefordert, von den USA in die Schweiz umziehen kann. Die Strategie sieht vor, dass der Personalchef des Konzerns in der Schweiz angesiedelt sein soll. Bis die Nachfolge bestimmt ist, wird Géraldine Picaud die HR-Abteilung auf interimistischer Basis leiten.