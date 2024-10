Neuen Personalchef gefunden

Auch in der Geschäftsleitung kommt es zu Veränderungen: So konnte das Unternehmen mit James Roberts einen neuen Personalchef gewinnen. Er übernimmt das Amt, das die Konzernchefin seit September interimistisch führt, per 1. November. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Chief Information Officer David Plaza in die Geschäftsleitung berufen, um eine IT-Roadmap zu entwickeln.