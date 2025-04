Alle Labore von Brightsight in Europa hätten die EU-Zertifizierung für Cybersicherheit auf der höchsten Sicherheitsstufe erhalten. Dieser wichtige Meilenstein mache Brightsight zur bevorzugten Anlaufstelle, wenn es darum gehe, Standards für Cybersicherheit in Europa, den USA und Asien miteinander zu verbinden, so SGS.