Der Genfer Prüf- und Inspektionskonzern SGS hat den Erwerb von Fulcrum Robotics in Australien bekanntgegeben. Das Unternehmen ist auf drohnengestützte Inspektions- und Robotiklösungen zu Land, zu Wasser und aus der Luft spezialisiert und arbeitet für Kunden in der Industrie und im Umweltbereich.