Marktbeobachtern zufolge war es wohl das dritte oder vierte Mal, dass Gespräche geführt würden. In der Vergangenheit seien sie aber immer am Ego der beiden Parteien gescheitert. In der Regel sei es um die Frage des Hauptsitzes gegangen sowie um die Frage, wer den Verwaltungsratspräsidenten und wer den CEO stellen darf.