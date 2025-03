Das OECD-Zertifizierungssystem bewerte und überwache die Einhaltung eines Verhaltenskodex für Freihandelszonen, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Eine Freihandelszone ist den Angaben zufolge ein Gebiet, in dem mehrere Länder ein Freihandelsabkommen unterzeichnet haben und untereinander keine oder nur geringe Handelsbarrieren in Form von Zöllen oder Quoten aufrechterhalten.