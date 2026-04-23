Mit Blick auf die zwei Sparten kletterte der Umsatz in der grössten Division Testing & Inspection um 5,0 Prozent auf 1,56 Milliarden Franken. Alle Bereiche hätten dieses Wachstum unterstützt. Die deutlich kleinere Sparte Business Assurance legte um 7,4 Prozent auf 186 Millionen zu. Hier sei das Wachstum besonders stark in den Bereichen Nachhaltigkeit und digitale Sicherheit ausgefallen, heisst es weiter.