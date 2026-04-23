So kletterte der organische Umsatz in Asien-Pazifik um 8,9 Prozent auf 502 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die absolut kleinste Region Südamerika legte um 8,5 Prozent auf nun 169 Millionen Franken zu.
In den übrigen Regionen Europa (+2,4 Prozent), Osteuropa, Naher Osten und Afrika (+2,0 Prozent) sowie Nordamerika (+1,4 Prozent) stieg der Umsatz vergleichsweise weniger stark an.
Mit Blick auf die zwei Sparten kletterte der Umsatz in der grössten Division Testing & Inspection um 5,0 Prozent auf 1,56 Milliarden Franken. Alle Bereiche hätten dieses Wachstum unterstützt. Die deutlich kleinere Sparte Business Assurance legte um 7,4 Prozent auf 186 Millionen zu. Hier sei das Wachstum besonders stark in den Bereichen Nachhaltigkeit und digitale Sicherheit ausgefallen, heisst es weiter.
Insgesamt trugen Akquisitionen 7,3 Prozent zum Umsatzwachstum bei, während sich Währungseffekte deutlich negativ mit -8,7 Prozent auswirkten.
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(AWP)