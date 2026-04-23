Strategie auf Kurs

Mit der «Strategy 27» sieht sich SGS weiterhin voll auf Kurs. «Wir sind den Zielen nach wie vor voraus», sagte CEO Géraldine Picaud an einer Telefonkonferenz. Auch die bis 2027 geplante Umsatzverdopplung des Nordamerika-Umsatzes auf dann 1,5 Milliarden Franken dürfte erreicht werden. «Am Kapitalmarkttag Ende des Jahres werden wir dann neue Ziele und eine neue Strategieperiode vorstellen», so die Chefin.