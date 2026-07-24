Ziele bekräftigt

SGS habe in der ersten Jahreshälfte trotz des Konflikts im Nahen Osten weiteres Wachstum erzielt und dieses im zweiten Quartal gar noch leicht beschleunigt, wird CEO Géraldine Picaud in der Mitteilung zitiert. Im zweiten Quartal belief sich das organische Wachstum auf 5,9 Prozent nach 5,3 Prozent im Startquartal.