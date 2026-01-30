Das Einweihungsdatum war seit Ende September 2025 bekannt. Der Standort im Kanton Zug verbessere den Zugang zu internationalen Märkten, Talenten und einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld, heisst es in der Mitteilung.
jl/hr
(AWP)
Der Prüf- und Inspektionskonzern SGS hat seinen neuen globalen Hauptsitz in Baar offiziell eröffnet. An der Einweihung vom Donnerstag sprachen Verwaltungsratspräsident Calvin Grieder und CEO Géraldine Picaud sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
jl/hr
(AWP)
