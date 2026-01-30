Der Prüf- und Inspektionskonzern SGS hat seinen neuen globalen Hauptsitz in Baar offiziell eröffnet. An der Einweihung vom Donnerstag sprachen Verwaltungsratspräsident Calvin Grieder und CEO Géraldine Picaud sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.