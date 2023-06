Vorstand fürchtete um guten Ruf

Schneider hätte eigentlich per 1. Juli den zurücktretenden Hans-Ulrich Bigler ablösen sollen. Die Gewerbekammer hatte Schneider am 8. Februar zum neuen Direktor gewählt. Nachdem ein vom SGV in Auftrag gegebenes externes Gutachten einer Anwaltskanzlei die Plagiatsvorwürfe gegen Schneider teilweise gestützt hatte, widerrief der SGV-Vorstand am 9. Juni die Wahl Schneiders jedoch.