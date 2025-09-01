Ukraine nicht erwähnt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine fand in der Erklärung derweil keine SOZ-Erwähnung. Dafür verurteilten die zehn Mitglieder die Terrorangriffe in der von Indien kontrollierten Region Kaschmir vom 22. April, bei denen mehr als 30 Menschen starben. In der Folge hatten sich Indien und Pakistan im Mai schwere Gefechte geliefert. Beim Treffen der SOZ-Verteidigungsminister hatte eine Passage zu dem Konflikt Berichten zufolge noch für Streit mit der indischen Seite gesorgt.