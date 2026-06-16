Unter grossem Andrang und Protest war in dem Pariser Kaufhaus im November ein Ladenbereich von Shein eröffnet worden. Es war der erste solche Ladenbereich des Online-Händlers, weitere folgten in anderen BHV-Warenhäusern. Das BHV Marais teilte mit, sich wieder stärker auf Artikel rund um das Haus konzentrieren zu wollen. Näher auf Shein ging das Management in seiner Mitteilung nicht ein.
Französischen Medienberichten zufolge hatten einige Marken dem Kaufhaus nach dem Einzug von Shein den Rücken gekehrt. Zuvor habe es allerdings bereits Zahlungsausfälle beziehungsweise -verzögerungen gegeben. Auch Kundschaft sei mitunter ausgeblieben, schrieb «Le Parisien»./rbo/DP/stw
(AWP)