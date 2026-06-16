Gut ein halbes Jahr nach der umstrittenen Öffnung eines Ladenbereichs der Billig-Onlineplattform Shein in Paris soll der Anbieter wieder aus dem Traditionskaufhaus BHV Marais verschwinden. Die Zusammenarbeit werde beendet, teilte die Leitung des Geschäfts mit, die das Kaufhaus vom derzeitigen Besitzer SGM übernimmt. Ein genaues Datum wurde nicht bekannt. Der französischen Zeitung «Le Parisien» zufolge will das Management, dass Shein bis zum Jahresende wieder auszieht. Shein im BHV Marais sei ein Fehler gewesen.