Die Bewertung markiert einen deutlichen Rückgang ‌für den in China gegründeten und in Singapur ansässigen Konzern. 2022 war Shein noch mit fast 100 Milliarden Dollar bewertet worden, bei einer Finanzierungsrunde 2023 waren ​es bereits nur noch 66 Milliarden Dollar. Dem Börsengang ​in Hongkong waren in den vergangenen vier Jahren ​vergebliche Versuche vorausgegangen, in New York und London an die Börse zu gehen. Ankeraktionäre ‌wie Boyu Capital, Tiger Global und General Atlantic haben dem Prospekt zufolge bereits Aktien im Wert von rund 383 Millionen Dollar gezeichnet. Auch Tencent und UBS ​Asset Management ​steigen ein. Rund 80 Prozent der ⁠Einnahmen will Shein in seine Technologie sowie ​den Ausbau der Marke ⁠und der weltweiten Präsenz stecken.