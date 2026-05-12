Um die nach dem Iran-Krieg gestiegenen Preise für Benzin und Diesel unter Kontrolle zu bringen, hatte die schwarz-rote Koalition das sogenannte Österreich-Modell eingeführt. Seit dem 1. April dürfen die Spritpreise an den Tankstellen nur einmal pro Tag um 12.00 Uhr erhöht werden. Seit Einführung der Regel tankt es sich in der Regel am späten Vormittag am günstigsten./lkm/ruc/DP/jha