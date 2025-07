Der bereinigte Gewinn ging im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 4,3 Milliarden US-Dollar (3,7 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten aber mit einem deutlich geringeren Überschuss gerechnet. Seine Aktienrückkäufe setzt Shell dennoch fort. Der Konzern kündigte an, in dem laufenden dritten Quartal weitere Aktien für insgesamt 3,5 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen.