Für das erste Quartal erwartet Shell bei der integrierten Gasproduktion nun 880.000 bis 920.000 Barrel Öl-Äquivalent und damit weniger als die bisher angepeilten 920.000 bis 980.000 Barrel. Das erwartete Volumen von Flüssigerdgas (LNG) dürfte 7,6 bis 8,0 Millionen Tonnen eher etwas höher ausfallen als zuletzt als Minimum angekündigt. Shell erklärte dies mit dem Hochlauf der LNG-Produktion in Kanada. Allerdings hatte der Konzern auch mit wetterbedingten Einschränkungen in Australien und LNG-Ausfällen in Katar zu kämpfen.