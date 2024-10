Bei Shell konnten die Schulden zudem stärker gesenkt werden, als Analysten erwartet hatten. Dies gibt dem Konzern Spielraum, das Tempo bei den Aktienrückkäufen beibehalten zu können. Das Unternehmen kündigte den Rückkauf von weiteren Anteilen für 3,5 Milliarden Dollar an. Einige Experten hatten damit gerechnet, dass Shell das Volumen etwas reduziert. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Der Kurs der Aktie legte im frühen Handel in einem schwachen Marktumfeld knapp ein Prozent zu.