Das Unternehmen hatte Mitte September angekündigt, dass mit einer Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Millionen Dollar die finanzielle Flexibilität gestärkt werden soll. Damit solle die Rückkehr in die Gewinnzone ermöglicht und die weitere Geschäftsentwicklung unterstützt werden. Der endgültige Betrag werde abhängig von der Marktentwicklung und den Erfordernissen der Firma festgelegt, hiess es damals.