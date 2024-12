Die Aktionäre von SHL Telemedicine haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung Orna Carni als nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Ihre Wahl entspricht dem Antrag des Verwaltungsrats. Carnis Amtszeit läuft für drei Jahre, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.