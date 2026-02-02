Mit dem Delisting wolle SHL die Verwaltungskosten und den Verwaltungsaufwand für die Berichterstattung sparen, heisst es. Mit der Einreichung des Formulars werden die Berichtspflichten von SHL ausgesetzt. Das Delisting soll dann 90 Tage nach dem Einreichen erfolgen, soweit die SEC keine Einwände äussert.
Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX soll weiter bestehen bleiben. Dies soll auch der primäre Handelsmarkt des Unternehmens bleiben.
Bereits im März 2025 hatte SHL den Handel seiner American Depositary Receipts (ADRs) an der Nasdaq beantragt. Das ADR-Programm war entsprechend im Juni 2025 ausgelaufen.
cg/rw
(AWP)