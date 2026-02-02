Mit dem Delisting wolle SHL die Verwaltungskosten und den Verwaltungsaufwand für die Berichterstattung sparen, heisst es. Mit der Einreichung des Formulars werden die Berichtspflichten von SHL ausgesetzt. Das Delisting soll dann 90 Tage nach dem Einreichen erfolgen, soweit die SEC keine Einwände äussert.