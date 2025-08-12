Dabei gehe es um die Gewährung von 100'000 Aktienoptionen an Verwaltungsratspräsident Itamar Offer, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab. So soll der VRP 50'000 Optionen mit einem Ausübungspreis von 2,75 Franken und 50'000 Optionen mit einem Ausübungspreis von 3,75 Franken erhalten. Die Optionen sind über einen Zeitraum von 4 Jahren ausübbar.