Dieses neue Diagnose-Instrument diene der schnellen Erkennung eines Herzinfarkts, teilte SHL am Dienstag mit. SHL will damit die kardiologische Notfallversorgung verändern. Denn bei Verdacht auf ein kardiales Ereignis würde der Test eine Beurteilung ähnlich wie in der Notaufnahme liefern, indem der Test mit einer detaillierten Anamnese und einer 12-Kanal-EKG-Übertragung kombiniert werde.