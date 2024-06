Der CEO von SHL Telemedicine, Erez Nachtomy, bleibt nun doch bis Ende August 2024 in seinem Amt. Er folge damit dem Wunsch des Verwaltungsrats, teilte der israelischen Telemedizinanbieter am Dienstag mit. Nachtomy hatte im Frühling seinen Rücktritt per Mitte Juni bekanntgegeben.