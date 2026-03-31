Der Umsatz sank laut den ersten Eckdaten zu konstanten Wechselkursen leicht auf 58,7 Millionen Dollar nach 60,5 Millionen im Vorjahr. Dies sei in erster Linie auf einen Rückgang auf dem deutschen Markt zurückzuführen. Die Netto-Kosten für Forschung und Entwicklung sank dank Kostensenkungsmassnahmen auf 4,7 von 5,6 Millionen Dollar, hiess es. Der Bargeldbestand sowie die kurzfristigen Geldanlagen beliefen sich zum 31. Dezember auf 25,3 Millionen.