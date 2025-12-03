Dies generiere Bruttoeinnahmen von rund 12,4 Millionen Franken, heisst es. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange sei für den 5. Dezember 2025 vorgesehen. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstützt laut den Angaben den Turnaround von SHL mit dem primären Ziel, die nachhaltige Rentabilität wiederherzustellen.