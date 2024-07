David Arnon verfüge über mehr als 17 Jahre Erfahrung in operativen und leitenden Funktionen in der Krankenversicherungsbranche in Israel, teilte das Telemedizinunternehmen am Montag mit. Zudem habe er in enger Zusammenarbeit mit führenden Akteuren der Gesundheitsbranche in Israel, darunter Krankenkassen, öffentliche und private Krankenhäuser sowie medizinische Dienstleister, Produkte erfolgreich entwickelt und kommerzialisiert.