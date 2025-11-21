Für jede gehaltene Aktie erhalten Aktionäre ein Bezugsrecht, das zum Bezug von drei neuen Aktien berechtigt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Insgesamt erwartet sich das Unternehmen daraus einen Bruttoerlös von bis zu 29,5 Millionen Franken. Die Frist zur Ausübung des Bezugsrechts startet nach Handelsschluss am 24. November und endet am 3. Dezember um 12 Uhr. Es findet kein Handel der Bezugsrechte statt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös hauptsächlich zur Umsetzung der strategischen Neuausrichtung zu verwenden. Damit soll eine nachhaltige Profitabilität wieder hergestellt werden. Der Fokus liege insbesondere auf der Modernisierung der operativen Systeme in Deutschland und dem Markteintritt in den USA, wofür das Vertriebs- und Marketingbudget aufgestockt werden soll.
awp-robot/dm/hr
(AWP)