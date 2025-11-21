Für jede gehaltene Aktie erhalten Aktionäre ein Bezugsrecht, das zum Bezug von drei neuen Aktien berechtigt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Insgesamt erwartet sich das Unternehmen daraus einen Bruttoerlös von bis zu 29,5 Millionen Franken. Die Frist zur Ausübung des Bezugsrechts startet nach Handelsschluss am 24. November und endet am 3. Dezember um 12 Uhr. Es findet kein Handel der Bezugsrechte statt.