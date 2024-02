Die Aktionärinnen und Aktionäre von SHL Telemedicine haben an der Generalversammlung vom Donnerstag in Tel Aviv nicht alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Sie sprachen sich gegen die geplante Erhöhung der Maximalzahl an Geschäftsleitungsmitgliedern, welche auch im Verwaltungsrat Einsitz nehmen können, von neu auf zehn Mitglieder aus.

08.02.2024 23:19