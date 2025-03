SHL Telemedicine will sich von der US-Technologiebörse Nasdaq zurückziehen. Die israelische Firma werde die Dekotierung ihrer amerikanischen Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts ADR) beantragen, teilte SHL am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Das ADR-Programm werde damit beendet. Dagegen würden die SHL-Aktien an der Schweizer Börse SIX kotiert bleiben.