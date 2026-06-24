Zudem seien «die Konditionen des neuen Vertrags weniger günstig als jene des aktuellen Vertrags», schreibt das Unternehmen weiter. Daher seien negativen Auswirkungen auf Umsätze und den Gewinn möglich. Auch hier konnte SHL noch keine konkreten Zahlen nennen. Die möglichen negativen Auswirkungen sollten sich laut Mitteilung nur zum Teil kurzfristig zeigen.