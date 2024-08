Der Verwaltungsratspräsident von SHL Telemedicine, Yariv Alroy, hat kürzlich seinen Rücktritt als Verwaltungsratspräsident angekündigt. Nun tritt er aus dem Leitungsgremium des israelischen und an der SIX kotierten Unternehmens «mit sofortiger Wirkung» zurück. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger sei im Gange, teilte SHL am Montag mit.